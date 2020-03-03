Войти | Зарегистрироваться
12:00

вторник,
03 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Арахамия: точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд

03.03.2020 / 11:17
Финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит, утратит силу закон о люстрации", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат подчеркнул, что закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию - отлучить от политического управления представителей старых элит - выполнил.

В то же время он отметил, что решение ЕСПЧ требует внесение изменений в действующий закон "Об очищении власти".

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности", - сказал парламентарий.

Арахамия предположил, что в обществе "будет большая дискуссия" по данному вопросу.

Источник

люстрация, Конституционный суд, Арахамия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 марта
2 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.