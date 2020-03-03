“Никакой трагедии здесь нет”: Пристайко прокомментировал возможную отставку

Об этом Пристайко заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 марта.

«Действительно, есть достаточно информации, и это оживленно обсуждается, и не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены Президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы заниматься чем-то другим - никакой трагедии здесь нет», - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что, как и у всех министров, у него как главы МИД, есть «куча планов», которые еще не реализованы, включая текущие визиты зарубежных коллег. В частности, важный для Украины визит состоится в среду, сообщил министр.

«Если в среду состоится (внеочередное - ред.) заседание Верховной Рады, это как раз тот день, когда к нам приедет министр иностранных дел Канады, с которым у нас есть много о чем поговорить», - отметил Пристайко.

Глава МИД в ответ на вопросы журналистов сообщил, что его еще не приглашали на заседание фракции монобольшинства, но, по его словам, «это происходит довольно оперативно».

«То есть приглашение может поступить - для этого достаточно телефонного звонка. Мы рады пообщаться с фракцией и с отдельными комитетами», - отметил он.

Пристайко также рассказал, что когда Президент Зеленский предложил ему возглавить МИД, у них была договоренность, что время от времени будет происходить разговор о том, будут ли они вместе работать дальше или им надо разойтись.

«В принципе, это нормальный мужской разговор, который мы время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос или на вопрос Президента был один и тот же ответ, что продолжаем работать. Разговора, в котором сказали бы: «Слушай, давай заканчивать, пока не было», - резюмировал министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Спикер созвал такое заседание Рады на 16 часов 4 марта 2020 года.

В повестке дня внеочередного заседания предусмотрено рассмотрение шести вопросов, среди которых «о Кабинете министров Украины».

В понедельник, 2 марта, Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что не писал заявления о своей отставке, но отметил, что «мы думаем над серьезным усилением правительства». Однако, по его словам, окончательного решения о ротации еще нет. «Это - командное решение, которое по большей части зависит от Президента, от позиции коллег в парламенте. Каким будет финальное решение, я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить, кого планируем заменить, по-моему, несколько рановато», - сказал Гончарук.

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