Рябошапка: против чиновников режима Януковича активизируют расследования

Об этом в эксклюзивном комментарии заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Мы сейчас провели аудит дел относительно подсанкционных лиц. Большая часть из них передана в НАБУ, которое пользуется доверием у европейских партнеров. Это также оценено положительно. Мы уже провели несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не заморожены, но активизированы и расследуются дальше», - объяснил ситуацию генпрокурор.

Рябошапка признал проблему, что не все материалы, которые Генеральная прокуратура ранее предоставляла стороне ЕС, подтверждали активность и результативность следствия по этим делам. Соответственно, европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры против некоторых представителей режима Януковича.

Рябошапка сообщил, что Офис генпрокурора выступил с инициативой объявления в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся только в украинском национальном розыске, что позволит применить к некоторым из них специальную процедуру заочного осуждения.

«Есть проблема, связанная с тем, что в отношении некоторых из этих подсанкционных лиц бывшее руководство Генеральной прокуратуры проводило определенные переговоры - тайные. И европейские эксперты в таких переговорах, собственно, видят наличие не правовых, а в некоторых коррупционных мотивов для преследования этих бывших чиновников. Такая проблема существовала, и об этом неофициально в кулуарах говорили эксперты», - рассказал Рябошапка.

Он отметил, что сейчас в Офисе генпрокурора полностью изменили формат документов, предоставляемых стороне ЕС, что европейскими экспертами оценивается положительно.

Напомним, Евросоюз в марте 2014 года ввел персональные санкции против ряда бывших высокопоставленных чиновников режима Виктора Януковича за противоправное завладение государственными активами.

Сейчас в «черном списке» находятся 12 таких лиц, включая самого Януковича. Санкции ЕС в отношении них действуют до 6 марта 2020 года.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих лиц в странах-членах ЕС и визовые запреты для путешествий в Евросоюз.

Санкции продлеваются ежегодно.

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