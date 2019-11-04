Войти | Зарегистрироваться
17:09

понедельник,
04 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Горбатюк: Богдан хотел прекратить расследование дел по Майдану, Януковичу и Ко

04.11.2019 / 16:49
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений в период Революции Достоинства и преступления Виктора Януковича и его окружения.

Об этом экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил в интервью "Прямому"

По словам Горбатюка, Богдан говорил об этом в конце встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дословно: "Он (Богдан - ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".

"Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", - отметил Горбатюк.

"Плюс еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию", - добавил он.

На это, по словам Горбатюка, Богдан заявил: "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?. ... Это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

По его словам, Богдан говорил это серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такой была", - подытожил Горбатюк.

Напомним, 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка, который занимался расследованием дел Майдана.

Горбатюк возглавлял расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, с 2014 года.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Госбюро расследований, деятельностью которого будет курировать новосозданный департамент ГПУ.

После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в свою очередь в ГПУ расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

19 февраля 2019 накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

Источник 

расследование, Майдан, Янукович, Богдан, Горбатюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.