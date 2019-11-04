Горбатюк: Богдан хотел прекратить расследование дел по Майдану, Януковичу и Ко

Об этом экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил в интервью "Прямому"

По словам Горбатюка, Богдан говорил об этом в конце встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дословно: "Он (Богдан - ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".

"Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", - отметил Горбатюк.

"Плюс еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию", - добавил он.

На это, по словам Горбатюка, Богдан заявил: "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?. ... Это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".

По его словам, Богдан говорил это серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такой была", - подытожил Горбатюк.

Напомним, 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка, который занимался расследованием дел Майдана.

Горбатюк возглавлял расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, с 2014 года.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Госбюро расследований, деятельностью которого будет курировать новосозданный департамент ГПУ.

После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в свою очередь в ГПУ расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

19 февраля 2019 накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

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