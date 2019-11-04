Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США

Об этом говорится в материалах расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает Buzzfeed.

По данным опубликованных материалов расследования, экс-заместитель Манафорта и его бывший деловой партнер Год Гейтс во время допросов рассказал, что Манафорт неоднократно высказывал предположение, что за похищением электронных переписок конкурентки Трампа, демократки Хиллари Клинтон стоит именно Украина, а не Российская Федерация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США по требованию суда начало публиковать материалы расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В обнародованных материалах говорится о том, что Трамп пытался получить доступ к похищенным перепискам своей конкурентки Клинтон.

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