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В Золотом начали разминирование

04.11.2019 / 16:18
На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами”, - говорится в сообщении.

Согласно графику, разминирование продлится до 9 ноября.

Как сообщалось, разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 продолжалось с 29 октября до 1 ноября.

После разведения войск и разминирования на этом участке предполагается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.

При этом командование ООС 30 октября ввело в районе операции Объединенных сил режим "желтый", предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, и в то же время ограничения для гражданского населения.

Источник 

разминирование, Золотое-4
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