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На внеочередном заседании Рады планируют назначить 4 министров

03.03.2020 / 09:44
Во время внеочередного заседания Верховной рады народные депутаты планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

Об этом сообщил источник в Верховной раде.

По словам собеседника агентства, депутаты планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики. Также ожидается, что объединенное Минветеранов разделят, и Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

Также известно, что на должность главы МИД Украины сейчас обсуждается несколько кандидатов. Среди них советник президента Руслан Демченко и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Давно обсуждается отделить должность вице-премьер-министра по вопросам промышленности. Пока идет обсуждение, кто может быть назначен", - сообщил источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта. Внеочередное заседание будет посвящено "кадровым изменениям".

Источник

Кабмин, увольнение, министры, ВР, назначения
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