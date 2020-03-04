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"Слуге народа" озвучили новых министров правительства Шмыгаля

04.03.2020 / 09:42
На заседании фракции "Слуги народа" названы имена лиц, могут заменить некоторых министров в правительстве.

Об этом рассказали собеседники УП во фракции "Слуга народа"

На заседании фракции СН, которое состоялось 3 марта при участии президента Владимира Зеленского, названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров.

Так, министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;

министром финансов вместо Оксаны Маркаровой назначат Игоря Уманского;

Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;

Минобороны вместо Андрея Загороднюка возглавит Андрей Таран;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет Иван Плачков;

министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;

министром МТОТ вместо Дениса Шмигаля планируют Алексея Чернышева;

министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;

Тимофей Милованов будет приначений министром агропромышленного комплекса;

Появится новый вице-премьер по АПК Олег Коростылев.

МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Также, по данным УП, министр МВД Арсен Аваков останется на посту, но вицепремьром по силовым вопросам назначен не будет.

На своей должности также остаются

министр юстиции Денис Малюська;
министр инфраструктуры Владислав Криклий;
вице-премьер по информатизации Михаил Федоров.

Источник

Кабмин, министры, ВР, Шмыгаль
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