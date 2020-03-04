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Симптомы коронавируса у украинца, путешествовавшего по Италии, появились через неделю

04.03.2020 / 10:23
Симптомы коронавируса COVID-2019 у украинца, который путешествовал по Италии, появились через неделю после начала поездки, человек действовал правильно – минимизировал контакты и сразу обратился за помощью к специалистам.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА

В ОГА сообщили, что больной вместе с женой с 21 февраля путешествовал по Италии. В путешествии и при возвращении домой (через Румынию) 26 февраля чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медиков предупредили, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом, поэтому они выехали на вызов в защитных костюмах.

Мужчина вернулся в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который мерил температуру. За ним наблюдают врачи.

В ОГА напоминают, что на Буковине работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19.

На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.

Телефон круглосуточной "горячей линии": 066 084 93 13.

Прямая речь председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука: "Превентивные меры, знание алгоритма действий, который необходимо применять, вооружает нас как общество для того, чтобы грамотно вести себя в таких ситуациях, когда установлен факт инфицирования".

Напомним: 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля. В Министерстве здравоохранения рассказали, как не заболеть и о том, что маска не спасет.

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019начали болеть с декабря 2019 года в Китае. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

По состоянию на утро 3 марта от коронавируса умерли 3118 человек, зафиксировано более 91 000 случаев заболевания, более 48 000 человек выздоровели.

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коронавирус, Черновцы
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