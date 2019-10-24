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В Киеве семиклассница, разогнавшись, выпрыгнула в окно школы

24.10.2019 / 19:06
В столице на проспекте Отрадном в открытое окно на четвертом этаже выпрыгнула ученица 7-го класса, ребенок госпитализирован с многочисленными ушибленными ранами и переломами.

Об этом сообщает полиция Киева.

Полицейские выехали на место происшествия, пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с размаху выпрыгнула в открытое окно.

Сейчас правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Источник

самоубийство, школьница, окно, происшествие, Киев
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