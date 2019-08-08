Арахамия: “Слуга народа” в новой Раде проголосует за пакет дерегуляционных законов

Об этом потенциальный глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал в интервью Радио “НВ”.

“Мы хотим пакетное голосование по дерегуляции. Это может быть 30-40, а возможно, даже 50 законов, которые уже много лет лежат. Они были разработаны с помощью европейских экспертов... многократно проверены различными ассоциациями бизнеса, игроками рынка. Все говорят, что это очень нужно стране, но не было политической воли. Нам сейчас ничего не надо придумывать, стоит принять эти законы и принять”, - сказал Арахамия.

Он также напомнил, что партия “Слуга народа” обещала своим избирателям снять неприкосновенность парламентариев и принять закон об импичменте президенту.

“Мы обещали и, думаю, можно быстрее это надо сделать”, - добавил он.

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