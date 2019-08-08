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На Хмельниччине верующие УПЦ села Гвардейское молятся возле закрытого храма

08.08.2019 / 15:40
На Хмельниччине верующие УПЦ села Гвардейское молятся возле закрытого храма
Гвардейское Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас верующие УПЦ отстаивают свое право на храм в суде

С февраля этого года в селе Гвардейское идет борьба за храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 7 августа православная община села Гвардейское Хмельницкой области собралась на богослужение у закрытого Свято-Успенского храма, незаконно переведенного в ПЦУ.

Поддержать верующих приехали представители Хмельницкой епархии УПЦ, в том числе благочинный Хмельницкого округа протоиерей Владимир Заяц, глава епархиального юридического отдела протоиерей Михаил Варахоба, а также члены Православного Братства святых Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Противостояние вокруг храма в Гвардейском длится с февраля этого года, когда в селе провели собрание территориальной общины. Причем одним из самых активных борцов за ПЦУ оказался местный фермер – греко-католик.

«4 февраля собралось все село: и католики, и верующие, и неверующие, привезли АТОшников, националистов, "Правый сектор", – рассказал очевидец событий. – Провели незаконное собрание, объявили о переходе храма в ПЦУ, и с тех пор храм стоит закрытый. Священник служит около храма. Ключи у общины, но они боятся его открывать, чтобы избежать захвата».

После собрания, благодаря стараниям активистов ПЦУ, община раскололась, но большая часть верующих осталась верной канонической Церкви и на богослужения УПЦ регулярно приходит не меньше 70-80 прихожан. Представители ПЦУ также служат возле храма, в том числе бывший священнослужитель Хмельницкой епархии Иов Возборский, перешедший в раскол.
В Православном Братстве святых Антония и Феодосия Киево-Печерских, чьи члены регулярно приезжают в село поддержать верующих и их настоятеля – протоиерея Николая Мордынского, сообщили, что такая ситуация сейчас не только в Гвардейском.

«Это не один такой приход в Хмельницкой области, здесь творится страшный беспредел, – отметили члены Братства. – Проблема в том, что здесь родина Симеона, сам он из соседнего села Райковцы. Там он храм УПЦ забрал и очень часто сюда приезжает. Вот они хотят в здешних селах все забрать. А здесь громада сильная, противостоит и просит помощи. Мы из Хмельницкого приезжаем к ним на богослужения, чтобы поддержать, чтобы их не унижали и не обижали».

Сейчас верующие УПЦ отстаивают свое право на храм в суде.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, верующие, Хмельниччина
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