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В Киеве возле резиденции Филарета взорвали гранату: двое погибших

23.10.2019 / 10:20
В Киеве возле резиденции Филарета взорвали гранату: двое погибших
На Пушкинской произошел взрыв Источник: Информатор
По словам очевидцев, трагедия произошла в результате разрыва гранаты, которая была в руках одного из погибших

В Киеве по улице Пушкинской возле резиденции главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) 22 октября около 22.50 прогремел взрыв.

Жертвами инцидента стали двое мужчин, также пострадала проходившая мимо девушка, сообщает «Информатор».

По словам очевидцев, трагедия произошла в результате разрыва гранаты, которая была в руках одного из погибших. Оба мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Также травмы различной степени тяжести получила девушка, случайно оказавшаяся рядом в момент взрыва. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в ближайшее медучреждение.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, три кареты скорой помощи, кинологи, взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Следствие устанавливает детали происшествия.

На близких к УПЦ КП ресурсы, в частности, на странице в Фейсбук «За українську Церкву», написали: «Граната взорвалась возле Патриарха. Вплотную к Пушкинской, 36. Почти под окнами Патриархии. 10 метров. Ужасно! В день интронизации […] Филарета, 24-ю годовщину, когда он стал главой УПЦ Киевского патриархата, прогремел взрыв. Двое погибших... Случайное ли это стечение обстоятельств? Сейчас много темных сил, которые очень хотят ликвидировать Киевский патриархат и заставить […] Филарета отойти от активной деятельности по развитию действительно независимой Церкви – УПЦ КП».

Источник: Inpress.ua
взрыв, Филарет
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