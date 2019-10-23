Киевским духовным школам подарили икону святого-выпускника - священномученика Виктора (Элланского), а также житие и акафист.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, икону на пленарном заседании XI Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений современность - перспективы», подарил доктор педагогических наук, профессор, ректор Сумского государственного педагогического университета имени А. Макаренко Юрий Лянной.

Профессор выступил на конференции с докладом на тему: «Жизненный путь и мученическая кончина святого Виктора (Элланского)».

Икона священномученика передана для постоянного пребывания в Академический храм в честь Рождества Божией Матери. Благочинный храма архимандрит Досифей (Михайлюк) и клирик храма иеромонах Афанасий (Стрельцов) совершили перед иконой чин славления. Вместе с духовенством молились студенты и воспитанники Киевских духовных школ.

Как сообщалось, 4 марта, в дар Академическому храму Киевских духовных школ было передано написанную икону святителя Фотия I Великого, Патриарха Константинопольского. Святой образ подарил вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии епископ Новосанжарский Вениамин, викарий Полтавской епархии.