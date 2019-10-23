Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

Дословно: "По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще".

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве. Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним: в 2017 году президентом Украины был Петр Порошенко, а администрацию президента возглавлял Игорь Райнин.

В ноябре 2017 года экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась - Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному себе человеку. Позже Соломатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.

В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Соломатина написала заявление об увольнении.

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