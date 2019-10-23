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Песков: подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон

23.10.2019 / 09:01
Песков: подготовка саммита "нормандского формата" не ведется из-за постоянно меняющихся позиций одной из сторон
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что "нормандский формат" зашел в тупик, пресс-секретарь президента согласился: "Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело".

Песков напомнил, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

"Соответственно в ситуации, когда одна из сторон заявляет о наличии неких новых подходов, "нормандский формат" испытывает определенные трудности, чтобы должным образом подготовить такой саммит. И это затягивает столь ценное время", - сказал представитель Кремля.

Источник 

РФ, нормандский формат, Пескоа
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