Войти | Зарегистрироваться
18:21

среда,
30 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В столичный Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих

30.10.2019 / 18:05
В столичный Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих
Голосеевский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30 октября, в день 31-й годовщины со дня кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, пришли более 100 тысяч киевлян и гостей города.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, после Божественной литургии состоялась панихида по матушке Алипии. Также в этот день всех гостей праздника ждала традиционная праздничная трапеза  - раздача монастырского угощения в память о матушке.

Как сообщили в Голосеевском монастыре, "все желающие поблагодарить матушку за оказанную помощь или попросить ее молитв, могут прийти в монастырь круглосуточно. По 31 октября доступ в ее усыпальницу будет открыт всю ночь".

***Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года.

Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг.

Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

 30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Источник: Inpress.ua
упц, алипия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.