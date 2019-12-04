Руководство Госдепа подтвердило - Украина не вмешивалась в выборы в США

Об этом высокопоставленный представитель Госдепа заявил во время слушаний во вторник, 3 декабря, в Комитете по международным отношениям Сената США.

"Являются ли вмешательства Кремля в наши выборы 2016 ложью?" - спросил сенатор-демократ Роберт Менендез у Гейла.

Заместитель госсекретаря США однозначно ответил: "Нет".

"Известны ли вам хоть какие-то доказательства, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США?" - продолжил законодатель.

"Нет, не известны", - сказал Гейл.

Далее Менендез напомнил о выступлении бывшего советника президента Трампа по России и Европе Фионы Хилл, которая назвала высказывания о якобы влиянии Украины на выборах в США "выдумкой, разработанной и распространенной самими спецслужбами РФ". Он спросил Гейла, есть ли моменты в заявлении Гилл, с которыми он не согласен.

"Не имею (возражений - ред.)", - сказал заместитель государственного секретаря США.

Гейл также согласился, что эта риторика является одним из нарративов агрессивной российской пропаганды.

Слушания в Сенате США, на которых выступил во вторник Дэвид Гейл, касались пересмотра дальнейшей политики США в отношении России. Они проходят в период, когда в Палате представителей идет расследование по делу об импичменте главы Белого дома. На нем защитники президента от Республиканской партии неоднократно распространяли заявления, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

После выступления Фионы Хилл, которая аргументировала законодателям, почему их заявления являются ложными и соответствуют интересам Кремля, республиканцы значительно снизили градус риторики против Украины. Зато сам президент Трамп и его отдельные однопартийцы продолжают выражать в телеэфирах мнения о якобы причастности Украины к вмешательству в президентские выборы в США.

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