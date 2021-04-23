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Нападение на Украину не будет легкой прогулкой - Аваков

23.04.2021 / 15:58
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проверил силы МВД в зоне ООС в Мариуполе. Он предупредил агрессора, что нападение на Украину - не будет легкой прогулкой.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели демонстрируют высокий уровень подготовки.

"И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украине - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Южном военном округе создали новую военную дивизию. Также постоянно ведется переоснащение округа, который территориально находится на восточной границе Украины.

В Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Источник

Аваков, РФ
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