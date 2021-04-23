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Politico считает что в Москве сдержано отреагировали на санкции Зеленского против Медведчука

23.04.2021 / 15:01
Тема эскалации военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых СМИ.

Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из самых популярных американский изданий Politico.

В частности, издание пишет, что Украина «заигралась», манипулируя Минскими соглашениями, что привело к обострению конфликта на Донбассе.

«Украина играла в игры со своим собственным объявлением о прекращении огня, расходясь с согласованными формулировками Минского процесса», – говорится в публикации.

Также Politico отмечает, что не маловажную роль в этом сыграли санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

«Недавние санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака, несомненно, вызвали раздражение Кремля, но Москва относительно сдержанна в своей публичной реакции», – указывается в опубликованном материале.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

Донбасс, Медведчук, Козак, ОПЗЖ
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