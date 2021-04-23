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Войны не будет, ее не должно быть - Резников

23.04.2021 / 14:52
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у границ заявил, что войны не будет. Ее не должно быть.

Об этом он заявил на брифинге в Николаеве.

Он отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной и в Крыму вызывает большое напряжение граждан. В связи с этим чиновник решил успокоить жителей Николаевской области.

"Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику. Нужно заниматься мирной жизнью каждому, кто живет в Украине и имею надежду, что такие же настроения и у россиян", - заявил он.

Ранее он в интервью "Украинской правде" заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ.

Кроме того, Резников считает, что это переговорщики Кремля недооценили украинскую сторону, из-за этого изменилась риторика.

Напомним, президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Российский президент ответ даст сам.

Источник

РФ, Резников
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