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Резников о планах РФ по Украине: федерализация, раскол и поглощение

12.03.2021 / 15:23
Российская Федерация планирует уничтожить Украину путем федерализации, раскола и дальнейшего поглощения. При этом в присоединении оккупированного Донбасса она не заинтересована.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, последнее обострение на Донбассе связано с тем, что Россия пытается доказать миру свою "посредническую роль" в этом конфликте и заставить Украину вести диалог с оккупационными режимами. А убийством украинских военных - поднимает ставки, чтобы Киев пошел на уступки.

"Их цель - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант - федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад - в 1918 году", - отметил Резников.

Он также сомневается в том, что Россия присоединит к себе оккупированный Донбасс, поскольку Москва сама страдает от этой оккупации.

"Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения, нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО им уже обходятся в миллиарды долларов в год. Донбасс России не нужен, это их разменная карта в геополитике", - подчернкул Резников.

Он добавил, что Россия хочет отдать оккупированные районы на своих условиях и не воспринимает местное население как своих граждан.

Напомним, ранее Резников рассказал о российском телевещании на Донбассе и в Крыму и заявил, что Москва хочет охватить своей пропагандой Мариуполь и Новую Каховку.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов усилить поддержку Украины в различных сферах, в том числе по Крыму и Донбассу.

Источник

Донбасс, РФ, Резников
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