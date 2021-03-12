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В Украине могут запретить продажу лекарств детям: комитет поддержал закон

12.03.2021 / 15:54
Верховной Раде рекомендуют запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект №5122.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №5122 за основу и в целом как закон. Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет поддержал и изменения в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах. Речь идет о законопроекте №5131.

Документ устанавливает более высокие штрафы и предусматривает, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом контролировать деятельность аптек.

Однако главным комитетом по наработке этого проекта является правоохранительный.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий анонсировал, что в ВР вскоре внесут этот проект закона.

Ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев связан с передозировкой лекарством.

Источник

дети, лекарства, ВР
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