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В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

16.07.2021 / 16:56
Верховная Рада приняла закон 5122 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет.

За его принятие проголосовали 15 июля 341 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью закона является установление запрета на продажу (реализацию, отпуск) лицам в возрасте до 14 лет, лекарственных средств аптечными учреждениями. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Основной задачей закона является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Отмечается, что запрет на законодательном уровне продажи лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и будет способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Источник

дети, продажа, лекарства
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