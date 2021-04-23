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Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

23.04.2021 / 13:50
Минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ – ред.) есть, это правда", - сказал министр в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном 22 апреля.

Резников отметил, что при этом те, кто получают российские паспорта в Донецкой и Луганской областях, не имеют постоянного места жительства в Российской Федерации.

"Россияне, даже в переговорах что в ТКГ, что в Нормандской формате, все говорят - это ОРДЛО Украины, Донецк-Луганск - это Украина… Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в РФ бесправны. Если он завтра с этим паспортом приедет в Россию, его выгонят. Кроме верхушки боевиков. Ибо те, кто работают в оккупационных "властях", они получили регистрацию, мы видели паспорта тех, кто приходит на переговоры в ТКГ", - рассказал Резников.

Источник

паспорт, РФ, Резников
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