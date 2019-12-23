Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - подчеркнул Пристайко.

Пристайко объяснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение о запрете пересекать границу с Российской Федерацией по внутренним паспортам со следующей весны.

В правительстве пришли к выводу, что в условиях агрессии России упрощенный режим пересечения границы создает непропорциональные угрозы национальной безопасности.

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