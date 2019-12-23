Войти | Зарегистрироваться
13:43

понедельник,
23 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черниговской и Полтавской областях освящены новые храмы УПЦ

23.12.2019 / 13:23
В Черниговской и Полтавской областях освящены новые храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей отметил высокими церковными наградами благотворителей, благодаря которым был храм был построен за два года и приобретено все необходимое для богослужений

Новые храмы освящены в Нежинской и Кременчуцкой епархиях Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

«21 декабря митрополит Нежинский и Прилукский Климент освятил храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского в селе Бобрик Нежинского района Черниговской области. После чина освящения в храме, устроенном силами местной общины УПЦ вместо захваченной год назад сторонниками ПЦУ Казанской церкви, состоялась первая Божественная литургия», - сообщили на Orthodox.cn.ua.

По окончании богослужения митрополит Климент поблагодарил всех, кто обустраивал храм, и наградил благотворителей архиерейскими грамотами.

Как сообщает пресс-служба Кременчуцкой епархии, архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай совершил чин освящения и первую Литургию в храме святителя Николая Чудотворца в селе Макиевка Полтавской области.

Архиерей отметил высокими церковными наградами благотворителей, благодаря которым был храм был построен за два года и приобретено все необходимое для богослужений.

Архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай поздравил всех с праздником, отметив, что открытие нового храма является большой и значимым событием, ведь сюда будут приходить люди, набираться духовности, возносить молитвы за свою родную землю.

Завершились торжества по случаю освящения храма в торжественным Крестным ходом.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.