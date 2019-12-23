Войти | Зарегистрироваться
15:13

понедельник,
23 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ямайская Православная Миссия Константинопольского патриархата перешла в РПЦЗ

23.12.2019 / 13:31
Ямайская Православная Миссия Константинопольского патриархата перешла в РПЦЗ
Оrthodox Christianitу Источник: Оrthodox Christianitу
15 декабря как северная, так и южная общины единогласно согласились передать Миссию в ведение Русской Православной Церкви Заграницей

Миссионерские приходы Православной Архиепархии на Ямайке – викариата Греческой Православной Митрополии Мексики Константинопольского патриархата, проголосовали за присоединение к Русской Православной Церкви Заграницей.

Об этом сообщается на сайте «Оrthodox Christianitу».

Обсуждения текущего состояния Ямайской Миссии проводились с января и касались внутренних и внешних факторов, которые негативно сказывались на деятельности Миссии в течение длительного периода времени, одним из которых была необходимость в штатном священнике.

Другая проблема, с которой столкнулась Миссия, заключалась в том, что за пределами Кингстона не проводилось никакой работы по созданию еще одного прихода на севере страны.

Кроме того, во время встреч верующих была также выражена озабоченность в связи с нынешней напряженностью, нарастающей в мировом Православии, особенно внутри Константинопольского патриархата.

8 декабря состоялась совместная встреча приходов, на которой обсуждались вопросы, вызывающие озабоченность по поводу священника, служившего в то время в Миссии.

Кроме того, вновь была выражена обеспокоенность по поводу самой Миссии, поскольку митрополия Мексики Константинопольского патриархата на протяжении многих лет пренебрегала этой Миссией.

15 декабря как северная, так и южная общины единогласно согласились передать Миссию в ведение Русской Православной Церкви Заграницей.

В свою очередь, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Иларион (Капрал) поручил викарию Восточно-Американской епархии епископу Сиракузскому Луке (Мурьянке) принять Миссию в РПЦЗ.

Несколько священников Русской Православной Церкви Заграницей уже изъявили желание посетить Миссию и помочь ей. Сообщается также, что РПЦЗ участвует в работе Миссии с самого ее начала, отправляя книги, компакт-диски и другие материалы.

Первоначально Миссия начала свою работу 24 апреля 2015 года, и была создана в ответ на усилия молодого ямайца Моисея Майерса, бывшего члена протестантской деноминации «Святость Пятидесятницы», который обратился в Православие в марте 2014 года.

По словам Майерса, Ямайская Миссия состоит из двух приходов, которые насчитывают 15 крещенных православных христиан, 7 катехизаторов, и более 30 оглашенных. В настоящее время Миссия работает над созданием других общин по всему острову.

Источник: Inpress.ua
православие, РПЦЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.