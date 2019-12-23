Ямайская Православная Миссия Константинопольского патриархата перешла в РПЦЗ

Миссионерские приходы Православной Архиепархии на Ямайке – викариата Греческой Православной Митрополии Мексики Константинопольского патриархата, проголосовали за присоединение к Русской Православной Церкви Заграницей.

Об этом сообщается на сайте «Оrthodox Christianitу».

Обсуждения текущего состояния Ямайской Миссии проводились с января и касались внутренних и внешних факторов, которые негативно сказывались на деятельности Миссии в течение длительного периода времени, одним из которых была необходимость в штатном священнике.

Другая проблема, с которой столкнулась Миссия, заключалась в том, что за пределами Кингстона не проводилось никакой работы по созданию еще одного прихода на севере страны.

Кроме того, во время встреч верующих была также выражена озабоченность в связи с нынешней напряженностью, нарастающей в мировом Православии, особенно внутри Константинопольского патриархата.

8 декабря состоялась совместная встреча приходов, на которой обсуждались вопросы, вызывающие озабоченность по поводу священника, служившего в то время в Миссии.

Кроме того, вновь была выражена обеспокоенность по поводу самой Миссии, поскольку митрополия Мексики Константинопольского патриархата на протяжении многих лет пренебрегала этой Миссией.

15 декабря как северная, так и южная общины единогласно согласились передать Миссию в ведение Русской Православной Церкви Заграницей.

В свою очередь, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Иларион (Капрал) поручил викарию Восточно-Американской епархии епископу Сиракузскому Луке (Мурьянке) принять Миссию в РПЦЗ.

Несколько священников Русской Православной Церкви Заграницей уже изъявили желание посетить Миссию и помочь ей. Сообщается также, что РПЦЗ участвует в работе Миссии с самого ее начала, отправляя книги, компакт-диски и другие материалы.

Первоначально Миссия начала свою работу 24 апреля 2015 года, и была создана в ответ на усилия молодого ямайца Моисея Майерса, бывшего члена протестантской деноминации «Святость Пятидесятницы», который обратился в Православие в марте 2014 года.

По словам Майерса, Ямайская Миссия состоит из двух приходов, которые насчитывают 15 крещенных православных христиан, 7 катехизаторов, и более 30 оглашенных. В настоящее время Миссия работает над созданием других общин по всему острову.