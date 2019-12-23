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Зеленский одобрил закон о совместительстве помощников нардепов

23.12.2019 / 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Напомним, 3 декабря парламент принял данный проект закона за основу и в целом.

Источник

закон, Зеленский, помощник нардепа, совместительство
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