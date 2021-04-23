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Швейцарские СМИ: Зеленский принимает решения под давлением национал-радикалов, в том числе и по поводу санкций

23.04.2021 / 13:44
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов

Об этом пишет одно из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung.

В публикации отмечается, что из-за продолжающихся боевых действий на Востоке Украины и сложной социально-экономической и политической ситуации в стране на Президента Зеленского начали оказывать давление правые национальные силы. Из-за этого глава государства был вынужден предпринять ряд шагов против оппозиционных политиков.

«Он предпринял внутриполитические действия против оппозиции и закрыл оппозиционные СМИ. Он даже принял меры против одного из главных оппозиционных политиков страны, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука», – пишет швейцарское издание, отмечая, что все это не способствовало ослаблению напряженности в российско-украинских отношениях.

Автор публикации дает понять, что эскалация конфликта на Донбассе, которая последовала после жёстких действий Зеленского против оппозиции, «таит в себе риск», в том числе и для Европы.

«Если присмотреться, Европа на самом деле ничего не делает. Так что пора бы вернуть украинскую проблему в приоритетное политическое положение и провести переговоры на самом высоком политическом уровне. Последняя встреча в "нормандском формате" между Меркель, Макроном, Путиным и Зеленским состоялась в декабре 2019 года», – напоминает Luzerner Zeitung.

В заключение статьи отмечается, что попытки Зеленского использовать данную ситуацию для ускорения процесса по вступлению Украины в НАТО – не больше чем иллюзия украинского Президента.

«Украина не должна питать иллюзий. Киев не может рассчитывать на более чем словесную поддержку, в лучшем случае – на поставки оружия. Поэтому было бы безответственно, если бы Запад дал Украине ложную надежду. В худшем случае это может соблазнить Киев на безрассудные шаги против России», – пишет швейцарское издание.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

санкции, Медведчук, Зеленский
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