Войти | Зарегистрироваться
15:22

пятница,
23 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Тищенко и Шевченко понесут ответственность за свои поступки – Арахамия

23.04.2021 / 14:21
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и Евгений Шевченко понесут ответственность за свои поступки.

Об этом председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Тищенко точно будет нести ответственность как административную, так и политическую. Так нельзя делать", - отметил Арахамия.

Председатель фракции считает, что Тищенко должен добровольно заплатить деньги за нарушение карантинных ограничений.

"Потом он (Тищенко - ред.) должен как минимум на такую ​​же сумму (сумму штрафа - ред.) или даже в два раза больше купить дроны и поехать на фронт, чтобы лично вручить их ребятам. Пусть отрабатывает. Его поступки и отмазки, которые он пишет в Фейсбуке, это недопустимо", - сказал председатель фракции.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с народным депутатом Шевченко, Арахамия заметил, что с точки зрения закона Шевченко "не нарушил ничего". "Он просто взял на себя совершенно не свойственную функцию. Поехал к другому президенту. Они общались на такие темы, например, геополитика, экономические отношения, к которым Шевченко не имеет никакого отношения. Я считаю его поступок неприемлемым", - добавил Арахамия.

Он напомнил, что ситуации с Тищенко и Шевченко будут обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа" в четверг, 22 апреля.

Как сообщалось, по данным СМИ, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время локдауна в Киеве организовал вечеринку в ресторане одного из отелей. Полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту нарушения карантинных требований.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 20 апреля сообщил, что приехал в Минск. Белорусские СМИ обнародовали фото и видео встречи Шевченко с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Беларуси, а фракция "Слуга народа" потребует от него объяснений по возвращении.

Источник

Шевченко, Арахамия, Тищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.