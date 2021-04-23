Тищенко и Шевченко понесут ответственность за свои поступки – Арахамия

Об этом председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Тищенко точно будет нести ответственность как административную, так и политическую. Так нельзя делать", - отметил Арахамия.

Председатель фракции считает, что Тищенко должен добровольно заплатить деньги за нарушение карантинных ограничений.

"Потом он (Тищенко - ред.) должен как минимум на такую ​​же сумму (сумму штрафа - ред.) или даже в два раза больше купить дроны и поехать на фронт, чтобы лично вручить их ребятам. Пусть отрабатывает. Его поступки и отмазки, которые он пишет в Фейсбуке, это недопустимо", - сказал председатель фракции.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с народным депутатом Шевченко, Арахамия заметил, что с точки зрения закона Шевченко "не нарушил ничего". "Он просто взял на себя совершенно не свойственную функцию. Поехал к другому президенту. Они общались на такие темы, например, геополитика, экономические отношения, к которым Шевченко не имеет никакого отношения. Я считаю его поступок неприемлемым", - добавил Арахамия.

Он напомнил, что ситуации с Тищенко и Шевченко будут обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа" в четверг, 22 апреля.

Как сообщалось, по данным СМИ, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время локдауна в Киеве организовал вечеринку в ресторане одного из отелей. Полиция сообщила об открытии уголовного производства по факту нарушения карантинных требований.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 20 апреля сообщил, что приехал в Минск. Белорусские СМИ обнародовали фото и видео встречи Шевченко с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Беларуси, а фракция "Слуга народа" потребует от него объяснений по возвращении.

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