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Мнение: Кирилла Шевченко кто-то предупредил о предстоящих обысках

16.07.2020 / 19:56
У Кирилла Шевченко, которого Верховная Рада сегодня назначила главой Национального банка Украины, прошли обыски.

По мнению народного депутата, юриста Антонины Славицкой, банкира кто-то предупредил и, к моменту прихода правоохранителей, его уже не было дома.

«Ходят упорные слухи, что сегодня НАБУ пришло с обыском к уже главе Нацбанка Кириллу Шевченко. Возможно цель была заблокировать его дома. Но кто - то предупредил, и он ночью уехал», - написала юрист в своем телелеграмм-канале.

По ее словам, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия был очень возмущён этой историей.

«Напомню, что именно он был одним из тех, кто ходил и активно агитировал не голосовать за законопроект 3133, который при принятии давал бы возможность максимально законно уволить Директора НАБУ. Пусть теперь пожинает плоды своего труда. И еще интересно, кто же все-таки предупредил об этой утренней акции со стороны НАБУ», - рассказала Славицкая.

Шевченко, НАБУ, обыски, Арахамия, Славицкая
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