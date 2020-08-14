Как агент Шевченко выполняет грязные задачи Сытника - экс-детектив НАБУ рассказал о нарушениях в Бюро

Валентин, сколько вы проработали в НАБУ до своего увольнения?

Я начал свою работу в НАБУ на должности детектива в начале октября 2015 года. В феврале 2016 года назначен на должность старшего детектива, а в июне того же года стал руководителем отдела. На последней должности проработал до своего увольнения в июле 2017 года.

С чего началась вся эта история с увольнением?

Это события весны 2017 года. Меня вызвал к себе первый заместитель Директора НАБУ и уведомил о необходимости завести оперативно-розыскное дело и осуществить оперативно-технические мероприятия в отношении тогдашнего и уже покойного министра аграрной политики Украины Тараса Кутового. Это указание было незаконным и фактически требовало фальсификации документов, про что я и проинформировал Директора НАБУ Артема Сытника. Собственно, это и стало началом. Поскольку в силу должностных обязанностей я ещё и был знаком с Кутовым, у руководства Бюро возникли опасения, что я придам огласке незаконность их действий. Как мне стало известно позже, «писать» и потрясти Кутового попросил один известный украинский бизнесмен, и я не могу исключать, что эта просьба не сопровождалась материальной выгодой для руководства Бюро. А конечной целью всего этого было всего лишь «сбить» с должности неудобного министра. Кроме того, личный приём руководством НАБУ вышеуказанного бизнесмена лоббировал «агент» Шевченко.

Какую роль в процессе Вашего увольнения он сыграл?

В дальнейшем с целью моей компрометации, по прямому указанию господина Углавы ко мне направили уже упомянутого агента Евгения Шевченка, снаряженного звукозаписывающей аппаратурой. Он инициировал разговор относительно внеслужебных вопросов, а именно предложил мне совместно приобрести несколько земельных участков в Киевской области, изменить их целевое назначение и продать с целью строительства на них недвижимости. Дав документы на земельные участки, которые на самом деле принадлежали его старшему брату Святославу Шевченко, который, как уже известно из СМИ, под патронатом Артема Сытника руководит «Охранным предприятием «Безопасность бизнеса », (код ЕГРПОУ 35261715 – примечание редакции).

Это и легло в основу моего дисциплинарного дела. Мол, я якобы не отказывался от предложения получить земельные участки. При этом, понятно, что НСРД в отношении меня проводились без каких-либо законных оснований и решения следственного судьи. Да и незаконного ничего я не делал.

Но уже зная, что собой представляет Шевченко, я также записал наш разговор, который состоялся позже, и у меня есть соответствующая аудиозапись, где он говорит мне, что выполнял задание руководства НАБУ для моей дискредитации для освобождения от должности.

Обжаловали ли вы решения о своем увольнении?

Да. И первую инстанцию я выиграл. Кстати, в Окружном административном суде города Киева, судьям которого сейчас инкриминируют захват власти. Думаю, одной из причин этого, является и тот факт, что НАБУ не могло повлиять на судей ОАСК, хотя многим из них и тогда создавались проблемы. Между прочим, в отношении судьи, который рассматривал моё дело, НАБУ тоже регистрировали уголовное производство по надуманным основаниям, и он вынужден был обращаться в Высший совет правосудия о незаконном давлении.

Апелляцию и кассацию я проиграл. История рассмотрения дел в этих инстанциях тоже довольна интересная. От своих коллег из Бюро я точна знал о давлении, которое оказывалось на судей. В какой форме? Шантаж компроматом и возможными преследованиями.

А в промежутки между судебными рассмотрения всячески пытались давить и на меня. Устраивали якобы взлом квартиры, ставили в унизительное положение на работе после восстановления в судебном порядке после выигрыша в суде первой инстанции.

Более того, при рассмотрении дела в кассационной инстанции в отношении меня люди, имеющие отношения к НАБУ, хотели спровоцировать меня на дачу взятки всего за неделю до его рассмотрения. Якобы что-то там порешать. Очевидно, что результат рассмотрения моего дела в Верховном Суде уже был заранее известен руководству НАБУ, но для «подстраховки» они хотели меня добить еще и этим. Согласитесь, это уже явный перебор.

Кстати, моим адвокатов по этому делу был Александр Кротюк, которому также НАБУ недавно вручило подозрение в захвате власти. Не знаю взаимосвязаны ли как-то эти события, но исключать ничего нельзя.

Чем занимаетесь сейчас и хотите ли вернуться на госслужбу?

Сейчас работаю в частном секторе. И несмотря на определенное разочарование, не исключаю, что возможно в будущем все-таки вернусь в сектор публичный.

Как Вы лично оцениваете работу НАБУ?

Вряд ли я смогу быть объективным в такой оценке. Но методы их работы я хорошо прочувствовал на себе, и могу с уверенностью сказать, что они имеют мало общего с законностью. Хотя подавляющее число рядовых сотрудников НАБУ, с которыми мне довелось работать, – глубоко порядочные люди и профессионалы своего дела. Чего не скажешь о руководстве.

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