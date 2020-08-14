Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Об этом Зеленский заявил 13 августа во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: "Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация".

Зеленский назвал ситуацию в Минске "сложной и нестабильной" и призвал власти Беларуси "наладить диалог с собственным обществом".

Глава страны добавил, что сейчас в Беларуси задержаны 3 граждан Украины. По его словам, МИД Украины ведет переговоры с белорусской стороной об освобождении граждан Украины.

При этом президент не смог спрогнозировать, повлияет ситуация в Беларуси на заседание ТКГ, которое запланировано на 18 августа, но выразил уверенность, что переговоры в этом формате не остановятся.

Напомним: после выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.

Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.

По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Источник