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Зеленский: Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми

14.08.2020 / 10:23
Зеленский: Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленные списки для обмена удерживаемыми лицами.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Борисполе 13 августа

Прямая речь: "Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина – Россия – ОБСЕ, когда может технически уже проходить обмен".

Зеленский напомнил, что следующая встреча ТКГ запланирована на 18 августа. Президент не смог спрогнозировать, повлияет ли сегодняшняя ситуация в Беларуси на заседание ТКГ, но выразил уверенность, что переговоры в этом формате не остановятся.

18 августа на встрече планируют также рассмотреть вопрос продления режима тишины.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, заменив на этом посту второго президента Леонида Кучму.

Источник

списки, ТКГ, Зеленский
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