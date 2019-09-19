Зеленский нашел замену Бессмертному в ТКГ

Об этом свидетельствует указ президента от 18 сентября №701

Дословно: "Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы".

13 августа Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, хотя вернул его туда только 9 июля.

Резников – украинский юрист, партнер "ЮФ "Астерс". С 2016 по 2018 гг. он был заместителем председателя Киевской городской госадминистрации. До этого в 2014-2015 гг. - был секретарем Киевского горсовета.

Сейчас Резников является советником городского головы Киева Виталия Кличко на общественных началах.

Резников связан с главой Офиса президента Андреем Богданом. В частности, юридическую карьеру Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были Резников, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Кличко и Богдан не ладят. Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля, а 4 сентября Кабмин согласовал это увольнение.

Указ об увольнении Кличко должен выдать президент, но пока решения нет.

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