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Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки"

12.12.2019 / 16:15
Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "Нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи – ред.), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского – ИФ) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - рассказал Резников в эфире телеканала "hromadske" в среду, 11 декабря, вечером.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "Нормандского формата".

Источник 

минские соглашения, Резников, ТКГ, нормандский формат
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