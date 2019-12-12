Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки"

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи – ред.), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского – ИФ) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - рассказал Резников в эфире телеканала "hromadske" в среду, 11 декабря, вечером.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "Нормандского формата".

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