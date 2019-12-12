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Из-под завалов одесского колледжа извлекли тело 13 погибшего

12.12.2019 / 15:54
По состоянию на 19.00 среды, 11 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 13 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего в результате пожара погибли 13 человек: …11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 8 из 30 пострадавших во время ЧП.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна.

Вместе с тем, вечером 10 декабря пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового сообщала, что остается неизвестной судьба четырех человек, считающихся пропавшими без вести после пожара в здании Одесского колледжа.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на Ярового.

Напомним, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Источник 

пожар, гибель, завалы, колледж, Одесса, ГСЧС
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