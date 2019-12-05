Из-за пожара в колледже Одессы без вести пропали 15 человек

Об этом заявил заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун на брифинге в среду, 4 декабря.

“Действительно, поступила информация об установлении места нахождения еще около 15 человек”, - сказал Ковтун.

Пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В свою очередь, журналистам в Одесской горбольнице №1 сообщили, что преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, умерла.

Четырех учащихся колледжа доставили в детскую областную больницу, они в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила по факту пожара уголовное производство.

По данным ГСЧС, пострадали во время пожара 22 человека.

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