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Пожар в одесском колледже: эксперты “отсеяли” две версии из трех

18.12.2019 / 16:15
Следователи отрабатывают версию возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса из-за неисправного электрооборудования.

Такое заявление обнародовал 17 декабря на брифинге в Одесской облгосадминистрации руководитель ГУ НП в области Олег Бех.

"Эксперты ГСЧС предоставили 16 декабря предварительное заключение о причинах пожара в колледже, согласно которому возгорание произошло в кабинете №9 на 3-м этаже здания колледжа. Мотивируют это характерными признаками и изъятыми с места происшествия предметами, которые указывают на неисправность электропроводов или бытовых электроприборов . Поэтому следователи полиции отрабатывают одну из трех версий причин пожара", - сообщил Бех.

По его словам, версии поджога и неосторожного обращения с огнем больше не рассматриваются.

Однако, генерал Бех заметил, что речь идет о предварительном заключении экспертов ГСЧС. Обстоятельная пожарно-техническая экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня, пока не завершена. Всего следствием назначены 63 различные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая.

Также продолжается генетическая экспертиза по 11 погибшим во время пожара, добавил Бех.

Генерал также сообщил, что 17 декабря из Киева в Одессу прибыла группа экспертов, которые осуществят совместно с местными следователями дополнительное обследование сгоревшего здания колледжа.

Как сообщалось, в субботу, 14 декабря, работники Одесского облуправления ГСЧС завершили работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа. Продолжается работа правительственной комиссии. Директору колледжа выдвинуто подозрение в должностной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжелые последствия. А 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал в отношении его меру пресечения - домашний арест на срок 60 суток.

9 декабря приказом ГСЧС Украины по личному составу №510 генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак отстранен от исполнения обязанностей начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области.

13 декабря сотрудники Службы безопасности Украины, ГБР и прокуратуры провели обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области. Изъяты материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС. В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц было построено в 1914 году. "Доходный дом Асвадурова" входил в список объектов культурного наследия Одессы.

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пожар, гибель, колледж, Одесса
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