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ПЦУ замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского замка

18.12.2019 / 16:18
ПЦУ замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского замка
deskgram.co Источник: 24 канал
Известно, что сейчас замком с монастырем владеет некая Ольга Кузан

Государственное бюро расследований в начале декабря зарегистрировало уголовное производство в связи с продажей церковной недвижимости в Тернопольской области.

Тернопольская епархия Православной Церкви Украины замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского замка, монастыря в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и гидроэлектростанции на территории национального заповедника «Днестровский каньон», сообщает «24 канал».

По словам руководителя «Фонда памяти митрополита Мефодия» (Кудрякова, бывшего главы УАПЦ – Ред.) Натальи Шевчук при продаже этой недвижимости было выручено «немного меньше полумиллиона гривен». Однако, «ни копейки на счет епархии засчитано не было».

Епархия вступила в общество с ограниченной ответственностью с имуществом, а бизнесмены – с деньгами. После этого епархия вышла из основателей общества. Уже без замка с монастырем.

В данный момент историей с продажей недвижимости занялись в Государственном бюро расследований, где в начале декабря зарегистрировали уголовное производство.

Представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета рассказал, что в следственные органы «поступило обращение одного из церковных фондов, где указывалось о том, что общество "Джуринфортеця" было продано неизвестным лицам и средства, которые должны поступить за эту сделку – почти 400 тыс гривен – в церковную казну не попали».

На место участвовавшего в продаже монастыря архиепископа, тогда еще УАПЦ, Мстислава Гука пришел владыка Тихон Петранок, который заявил, что в кассе епархии денег не было: «Я не знаю, ноль. Я пришел к епархии, то у нас в кассе был ноль».

Известно, что сейчас замком с монастырем владеет некая Ольга Кузан. В свою очередь, Тернопольская епархия ПЦУ, которая потеряла в сделке имущество, признавать себя потерпевшей стороной отказывается.

Источник: Inpress.ua
пцу
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