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Совет Церквей попросил Зеленского доработать законопроект № 0931

05.12.2019 / 11:16
Совет Церквей попросил Зеленского доработать законопроект № 0931
president.gov.ua Источник: ИРС
Всеукраинский Совет Церквей призвал Президента Зеленского отказаться от продвижения на государственном уровне гендерной идеологии

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций представил Главе государства перечень актуальных вопросов, накопившихся за последнее время и требующих совместного решения. 

Как сообщает Институт религиозной свободы, обсуждение взаимодействия руководства государства с религиозным сообществом состоялось 4 декабря во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами конфессий.

В первую очередь религиозные деятели предложили Главе государства доработать законопроект № 0931 (принятый за основу парламентом прошлого созыва) с целью недопущения ограничения конституционных прав на свободу совести и свободу выражения мнений. Именно эти угрозы побудили Совет Церквей инициировать личную встречу с Президентом Украины.

При любых обстоятельствах и политических изменениях свобода совести и вероисповедания, семья и стремление к справедливости остаются важными ценностями всего украинского народа. Именно поэтому общественная деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций наиболее сосредоточена на этой проблематике Председатель ВСЦиРО епископ Виталий Кривицкий.

Также Всеукраинский Совет Церквей призвал Президента Зеленского отказаться от продвижения на государственном уровне гендерной идеологии, подменяющей биологический пол понятием гендерной самоидентификации и навязывающей однополые отношения.

В частности, ВСЦиРО предлагает отменить идеологически заангажированную антидискриминационную экспертизу учебников и образовательных программ в МОН Украины, которая не предусмотрена законами Украины.

Кроме этого, религиозные деятели считают более полезным для украинского общества идти по пути развития национального законодательства по противодействию домашнему насилию, следуя опыту других стран Европы, решивших не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская Конвенция).

Всеукраинский Совет Церквей также предложил, чтобы Правительство разработало и приняло государственную программу по поддержке семьи на период до 2025 года с необходимым финансированием. Речь идет о подготовке супружеских пар к семейной жизни, популяризации ответственного отцовства и материнства, содействии сохранению каждой беременности, поддержке многодетных семей, создании городской инфраструктуры для семей с детьми, закрытии интернатов и переходе на семейные формы воспитания сирот и детей, без родительской опеки.

К тому же, ВСЦиРО призвал разработать законопроект, направленный на упорядочение практики коммерческого суррогатного материнства в Украине, которое сейчас в некоторых случаях обесценивает достоинство ребенка до уровня товара.

«Только путем прямого и постоянного диалога, путем налаживания повседневного взаимодействия между властью и религиозным сообществом возможно достичь общественного согласия и мира, преодолеть множество социальных проблем и последствий российской агрессии, а также сформировать сбалансированное законодательство в сфере свободы совести и выражения мнений, семейной политики и защиты общественной морали», – подчеркнул Председатель ВСЦиРО.

Как сообщалось, накануне Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил Президенту Украины и руководству парламента обращения с просьбой доработать законопроект № 0931, чтобы фанатичная борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и выражения мнений.

Источник: Inpress.ua
законопроект, Зеленский, Совет Церквей
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