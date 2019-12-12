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Константин Эрнст признал ошибку в сюжете об MH17

12.12.2019 / 15:23
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском "Боинге" рейса MH17 над Донбассом в 2014 году допустили ошибку.

Об этом сообщает The New Yorker

Прямая речь Эрнста: "Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно".

В ноябре 2014 года на "Первом канале" транслировались так называемые "сенсационные" кадры: снимок со спутника, якобы снятый западными спецслужбами и переданный в Россию американским ученым, на котором демонстрировалась атака украинского истребителя на самолет.

Тогда ведущий канала заявил, что "изображение подтверждает версию событий, о которой едва ли слышали на Западе", чем подводил зрителей к тому, что рейс MH17 якобы сбил украинский истребитель.

Снимок быстро признали подделкой, поскольку отметка времени не совпадала с отметкой инцидента, у самолета были опознавательные знаки, которые отличали его от малайзийского самолета, а местность под ним была вырезана из фотографий, опубликованных в Интернете двумя годами ранее.

Издание отмечает, что ложная картинка в этом случае сработала: год спустя опрос показал, что только около 5% россиян обвиняют свое правительство или сепаратистов в катастрофе.

Отвечая на вопрос журналиста об официальном голландском отчете о катастрофе, Эрнст сказал, что разногласия между ними сводятся к вопросу доверия, мол, журналист The New Yorker считает отчет правдой, а сам Эрнст считает, что отчет "непрофессиональный".

Опровержения и извинений на сайте "Первого канала" нет – новость о "сенсационном снимке" до сих пор стоит на сайте без каких-либо приписок, что картинка на самом деле подделка.

Напомним: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

В ноябре часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" передали в суд Гааги.

Источник 

авиакатастрофа, Константин Эрнст, Boeing-777, MH17
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