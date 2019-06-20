СБУ огласила подозрение россиянам и украинцу, которые сбили самолет МН17

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ в среду, 19 июня.

Подозрения датировано 18 июня.

Подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК Украины (Теракт, который привел к гибели людей) объявлен трем гражданам РФ - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

Гиркин и Дубинский указаны как организаторы, а Пулатов и Харченко - пособники.

Напомним, Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Их будет объявлен в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Источник