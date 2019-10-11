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Правительство Нидерландов объяснило, как будет расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17

11.10.2019 / 12:49
Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с не закрытым воздушным пространством на Донбассе в день сбивания авиалайнера MH17 не имеет ничего общего с судебными процедурами по наказанию виновных в этой катастрофе.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с журналистами в Киеве.

Министр подтвердил информацию о том, что правительство Нидерландов получило официальное поручение парламента этой страны, которое касается Украины.

"Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы). Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - подчеркнул Блок.

Дипломат отдельно подчеркнул, что правительство будет изучать аналогичные решения авиационных властей России в отношении доступа гражданских авиалайнеров в ее воздушное пространство. "С начала расследование трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - заявил он.

Глава МИД несколько раз заверил, что эта работа не связана с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе: "Мы будем просить соответствующие органы провести такое исследование, но оно никак не связано с юридическими (судебными) процедурами, которые сейчас продолжаются".

Источник 

авиакатастрофа, Нидерланды, MH17
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