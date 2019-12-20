Рада продлила соглашение с Нидерландами относительно расследования катастрофы MH17

Постановление поддержали 324 народных депутатов.

Документ ратифицирован с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международную миссию защиты расследования от 28 июля 2014 года.

Как сообщалось, Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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