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Рада продлила соглашение с Нидерландами относительно расследования катастрофы MH17

20.12.2019 / 16:15
Верховная Рада приняла постановление о продлении соглашения между Украиной и Нидерландами о международную миссию защиты расследования катастрофы MH17.

Постановление поддержали 324 народных депутатов.

Документ ратифицирован с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международную миссию защиты расследования от 28 июля 2014 года.

Как сообщалось, Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Источник 

авиакатастрофа, ВР, Нидерланды, MH17
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