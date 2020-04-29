Ключевым фигурантом дела MH17 оказался замглавы Погранслужбы РФ – Bellingcat

Об этом свидетельствует расследование The Insider и Bellingcat

Дословно: "Одним из наиболее интересных участников этих телефонных разговоров (23 телефонных разговора, перехваченных накануне трагедии, из которых видна степень вовлеченности ФСБ, ГРУ и Кремля в события на Донбассе, опубликованных Объединеннойя следственной группой (JIT) в ноябре 2019 года – ред.) был некто "Владимир Иванович", который, судя по перехватам, отвечал среди прочего за перемещение через границу тяжелых вооружений (в том числе и пресловутого "Бука"). Он вызывает особый интерес у JIT.

The Insider и Bellingcat удалось установить, что этим человеком был не кто иной как замруководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. На данный момент он самый высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по делу о сбитом "Боинге"".

В телефонных перехватах, опубликованных JIT, "Владимир Иванович" упоминается неоднократно, и из контекста следует, что он играл ключевую роль в курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения вооружений через российско-украинскую границу.

В частности, 1 июля 2014 года так называемый премьер-министр "ДНР Александр Бородай" рассказывал, что "командующий операцией, Владимир Иванович", дал команду уничтожить Безлера.

А бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что подчинялся приказам "Владимира Ивановича".

The Insider и Bellingcat установили, что "Владимир Иванович" — это начальник оперативно-организационного управления Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Андрей Бурлака.

Он является первым замом руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова, который, в свою очередь, является первым заместителем главы ФСБ Александра Бортникова. В той же позиции он был и на момент катастрофы "Боинга" MH17.

Бурлака родился в 1965 году в дальневосточном городке Советская Гавань на берегу Японского моря.

В 1986 году он окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, служил пограничником, затем в 1995 году окончил Академию ФСБ и отправился продолжать службу в родной Хабаровский край, где дорос до руководителя пограничной службы Дальневосточного округа. В 2012 году его перевели в Москву на нынешнюю должность.

Отмечается, что Бурлака в 2014 и 2015 годах постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар – три центра управления "украинской операцией". Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов.

Бурлаку идентифицировали с помощью приложения GetContact – один из нескольких телефонных номеров, которыми, по данным JIT, пользовался "Владимир Иванович", обнаружился в приложении как "Владимир Иванович", причем вместе с контактом был сохранен его второй номер. Поиск по этому второму номеру уже выдал контакт под именем "Владимир Иванович Бурлак".

Позже расследователи сравнили голос из телефонных перехватов с интервью генерала Бурлаки, которое он дал оренбургскому телеканалу в 2013 году, и голосом Бурлаки в документальном фильме "Граница. Особые условия службы", который показали 1 июня 2018 года.

Национальный центр медиа-криминалистики Университета Колорадо провел экспертизу аудио записей и пришел к выводу, что коэффициент соответствия этих аудио записей составляет 94, а это значит, что Бурлака и "Владимир Иванович" – одно и то же лицо.

Напомним: Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.

Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 располагает свидетелем, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

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