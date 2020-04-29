Церковь запустила на Youtube благотворительный проект, который поможет семьям на карантине

Православная служба помощи «Милосердие» запустила проект «Сказки Милосердия» - серию вечеров для маленьких зрителей.

Как сообщает официальный сайт проекта miloserdie.timepad.ru, с 29 апреля в 21.00 дети смогут послушать сказки в исполнении известных артистов и друзей службы помощи «Милосердие».

«На примере многих наших знакомых мы ясно увидели, как тяжело семьям с маленькими детьми находиться дома в самоизоляции. Мы захотели помочь им и всем, оказавшимся в этой ситуации -так и появились «Сказки Милосердия». Мы позвали наших друзей, и они живо откликнулись на идею дать хотя бы немного отдыха родителям», - поделилась Светлана Шепель, организатор проекта.

Чтецы выбрали разнообразные сказки: от классики до фантастики, от знакомых всем детских писателей до современников, и даже авторские.

На специальной странице мероприятия можно зарегистрироваться и своевременно получать подробную информацию о новой сказке, а также актуальную ссылку на трансляцию. При регистрации можно выбрать сумму пожертвования, которая пойдет на поддержку подопечных православной службы «Милосердие».