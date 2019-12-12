В Сумской области община УПЦ защищает свои права

На Сумщине члены православной общины Украинской Православной Церкви получили особый личный документ, который поможет влиять на жизнь прихода и определять его принадлежность.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ильинского храма поселка Угроеды Сумской области.

«Специальное «Удостоверение члена православной общины» получил каждый прихожанин Ильинского храма на годовом общеприходском собрании», - сообщается на сайте храма.

Предпосылкой к созданию и разработке удостоверений стала проблема определения круга лиц, имеющих юридическое право решать судьбу православной общины своего населенного пункта, с которой столкнулись верующие УПЦ после того, как Верховная Рада Украины приняла закон о подчиненности религиозных общин.

На основе представленных верующими заявлений была сформирована Книга регистрации прихожан. Именные документы вручил прихожанам председатель приходского совета, настоятель Ильинского храма протоиерей Сергий Зеленский, перед этим разъяснив права и обязанности членов общины.

«Теперь каждый, кто получил данный документ, считается общиной, как лицо, имеющее право в дальнейшем влиять на жизнедеятельность и существование православного прихода в поселке Угроеды», - отметил протоиерей Сергий Зеленский.

Следующим шагом работы собрания было утверждение новых кандидатов, изъявивших желание приобщиться к членству в общине.

Для принятия осознанного решения о пребывании в общине с каждым кандидатом постановлено проводить разъяснительную работу.