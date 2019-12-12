Государство в смартфоне: правительство запускает тестирование приложения "Дія"

Об этом сообщают министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания Кабинета министров, Министерство цифровой трансформации Украины

Министерство цифровой трансформации Украины: "16 декабря мы наконец-то запускаем бета-версию мобильного приложения "Дія"! А сегодня начинается набор тестировщиков, который продлится 5 дней – до момента запуска.

Первая версия приложения пригодится водителям. Все, кто присоединится к тестированию, первыми смогут загрузить в свой смартфон водительские права и техпаспорт.

Подать заявку на участие в бета-тестировании и узнать детали можно здесь: https://team.diia.gov.ua/. Но советуем не медлить: в первой волны тестирования смогут принять участие только 20 000 украинцев".

Прямая речь Федорова: "Мы очень рады рассказать вам новость: сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестировщиков нашего приложения "Дяі" ("Действие" – ред.), который по сути является государством в смартфоне. Это наш такой первый шаг.

И первые услуги, которые будут в этом приложении, – это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт – уже реально, офф-лайн, в жизни с помощью приложения.

Также будет возможность через мессенджеры общаться с государством, задавать вопросы, получать более современными средствами (ответы).

Это – первый шаг. Мы параллельно работаем над следующими услугами – электронными документами. Использование таких документов позволит получить нам миллионы пользователей среди украинцев – и украинцы почувствуют масштабно первые этапы трансформации".

Федоров подчеркнул, что приложение "Дія" разработали за несколько месяцев, хотя до этого не могли разработать его лет двадцать.

Помогла разработать это приложение компания EPAM. По словам Федорова, впервые украинские компании такого масштаба готовы помогать властям.

"Мы потратили 0 государственного бюджета и скоро получим на баланс за 1 гривну это приложение", – похвастался министр.

Прямая речь Федорова: "Уже можно заходить на сайт и оставлять заявку: 20 тысяч украинцев, которые являются водителями и у которых есть технический паспорт авто, смогут уже тестировать и давать нам обратную связь... Мы протестуем все – и сможем на промышленные масштабы уже запускать его (приложение).

На каждом документе будет QR-код – вы нажимаете на документ, он переворачивается, там есть QR-код. Подход "people to people": я смогу проверить, настоящее ли ваше водительское удостоверение, просто наведя камеру телефона на ваш документ – и в своем приложении увижу образ вашего документа. То есть уменьшается количество фрода (мошенничества с помощью цифровых технологий – ред.) или некачественных документов.

Полицейские не только с помощью своих специальных гаджетов смогут это проверять, но и с помощью своего смартфона. Это очень важно на той территории, где нет, например, интернета ...

Сегодня 9,5 млн водительских удостоверений выдано в Украине, но фотографии были только в 2,5 млн водителей, потому что в 2013 году только создали новый реестр. Мы с министерством сделаем так, чтобы корректных данных было до 6 млн. Думаю, что с каждой новой услугой будут в порядок приходить реестры".

Напомним: в сентябре Федоров заявил, что правительство работает над запуском цифровых водительских прав и студенческих билетов.

В ноябре министр цифровой трансформации сообщил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

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